Basisschoolleraren dreigen met staking

"Als onze noodkreet niet wordt gehoord, er in het regeerakkoord geen extra geld komt voor de basisscholen, gaat de boel echt plat. Vermoedelijk in september, en dan niet in een week die fijn aansluit op de vakantie."

Dat dreigement uit Venraynaar Jan van de Ven, leraar in Overloon en woordvoerder van actiecomité PO in Actie. Een week lang de scholen dicht, de grootste onderwijsstaking ooit. De actievoerende leraren in het basisonderwijs strijden voor een hoger salaris en lagere werkdruk. "De bereid om actie te voeren, is groter dan ooit", weet Van den Ven. "Uit een onderzoek blijkt dat 97 procent van de 7000 leerkrachten die aan de peiling deelnamen, bereid is te staken. Maar we rekenen er natuurlijk op dat de politiek overstag gaat en er extra geld komt voor eerlijkere salarissen en een lagere werkdruk. We willen een glashelder signaal aan de politiek afgeven: de klassen zijn te groot, veel leraren kampen met een burn-out, het lerarentekort loopt snel op, de administratieve last is hoog en ons salaris ligt 20 procent lager dan in het voortgezet onderwijs."

Bij PO in Actie hebben zich sinds begin maart ruim 36.000 juffen en meesters uit heel Nederland aangesloten.