Cheque voor Metakids

Corry en Dieter Straetmann uit Venray kregen uit handen van Marijn Willems van Lemar Motoren in Oostrum een cheque van 750 euro overhandigd voor het goede doel: Stichting Metakids. "Hier zijn we heel blij mee."

Stichting Metakids zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek en brengt de stofwisselingsziekte onder de aandacht van het grote publiek. Want onderzoek brengt een behandeling voor kinderen met een stofwisselingsziekte dichterbij. Corry en Dieter Straetmann uit Venray verloren hun kinderen Erwin en Daisy aan de stofwisselingsziekte. Zij zetten zich nu al jaren in om zo veel mogelijk geld te verzamelen voor Metakids. Marijn Willems, vriend van Erwin Straetman, besloot om voor iedere verkochte motor in 2016 een bedrag te doneren voor de Stichting Metakids. Uiteindelijk mocht hij een bedrag van 750 euro aan het Venrayse echtpaar overhandigen. Geld dat hard nodig is om onderzoek te kunnen blijven doen. "Alle kleine beetjes helpen", zegt Corrie, "Want er is ontzettend veel geld nodig voor onderzoek." De stichting krijgt steeds meer landelijke aandacht. Zo werd de bekende dj Daniël Dekker onlangs ambassadeur van Metakids. Corrie en Dieter zien hun wensdroom steeds dichterbij komen. "Zoals het er nu voor staat, is er in 2045 voor de meeste stofwisselingsziektes een behandeling. Dat duurt nog lang, ja, maar er komt steeds meer progressie in het onderzoek. En daar doen we het voor."