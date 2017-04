Wedstrijd living statues voor kinderen

Koopzondag in Venray staat op zondag 30 april in het teken van living statues. Voorafgaand aan dit nieuwe evenement voor Venray zet ondernemersvereniging Venray Centraal een wedstrijd voor kinderen op touw. Zij krijgen op zaterdag 29 april de gelegenheid om zich als een levend standbeeld te presenteren in het centrum van Venray.