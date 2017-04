SmileLandweert houdt verkeersquiz voor basisscholen

SmileLandweert houdt dit jaar wederom een verkeersmarkt en wel op 25 juni. Maar er is meer. Alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente kunnen tot eind mei meedoen aan de verkeersquiz 'Veilig fietsen in Venray'. Daarmee kunnen ze leuke prijzen winnen. De hoofdprijs is een tweedaags bezoek aan de Efteling, mét overnachting.

Verkeersveiligheid staat bij de gemeente Venray hoog in het vaandel en dit jaar krijgt de fietser extra aandacht. SmileLandweert heeft VanSchijndelAdvies gevraagd om een verkeersquiz te maken met veel vragen over veilig fietsen. Ga naar www.vanschijndeladvies.nl en klik op de startbutton verkeersquiz-veilig fietsen in Venray. Vul vervolgens het formulier in. Op de site staan de dertig winkels waar de opdrachten te vinden zijn. De winkels zijn herkenbaar aan de veiligheidshesjes van Reflectionday. En dan op pad. Te voet of op de fiets door het centrum om de opdrachten te maken. De antwoorden kunnen op www.vanschijndeladvies.nl worden ingevuld in de maanden april en mei. Tijdens de verkeersmarkt op 25 juni wordt bekendgemaakt wie de prijswinnaars zijn.

Behalve het bezoek aan de Efteling, beschikbaar gesteld door verkeersschool De Bruijn, is er een prijs voor de beste schoolklas. De hele klas wint een bezoek aan indoortrampolinepark Jumpsquare in Deurne. Ook het bezoek van de fietsijskar van bakkerij Verdeuzeldonk uit Wanssum is een prijs voor een hele klas. Daarnaast stellen de deelnemende winkeliers uit Venray prijzen beschikbaar.