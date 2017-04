Dylan Haegens beste YouTuber

Venraynaar Dylan Haegens is tijdens de uitreiking van de VEED Awards uitgeroepen tot beste mannelijke YouTuber.

De prestigieuze VEED Awards, ook wel de 'Oscars' voor YouTubers genoemd, werden zaterdag in Amsterdam uitgereikt. In de categorie beste mannelijke YouTuber versloeg Haegens zijn concurrenten Gio Latooy en Enzo Knol. Tevens won zijn team de eerste prijs in de categorie Beste Comedy Channel. Vorig jaar won de Venraynaar nog de titel Beste Comedy YouTuber. De VEED Awards werden voor de derde keer uitgereikt aan de beste YouTubers van het moment. Dylan Haegens is één van de bekendste YouTubers van ons land. Hij maakt video's die niet op tv, maar enkel op YouTube te bekijken zijn en dat levert hem vele, vooral jonge, fans op. Zo heeft zijn eigen kanaal meer vaste kijkers dan een gemiddelde landelijk tv-programma: de Venraynaar heeft sinds begin dit jaar meer dan een miljoen abonnees.

Ondertussen heeft hij twee razend populaire kanalen: Dylan Haegens en Team Dylan Heagens. Dylan Haegens maakt op het eerste kanaal voornamelijk comedysketches en lijstjes zoals '10 dingen die in de toekomst kunnen'. Zo is de video '10 manieren om uit de klas gestuurd te worden!' een van zijn best bekeken video's, die binnen een jaar al bijna drie miljoen keer bekeken is. Op zijn tweede kanaal geeft hij samen met zijn vrienden een kijkje in zijn leven.