Wie is de snelste op klompen?

De uitdaging staat: wie is het snelste op klompen? Een klompenrace is op Koningsdag, donderdag 27 april, een van de nieuwe activiteiten op het Henseniusplein.

Het Oranjecomité Venray spaart kosten nog moeite om van Koningsdag een feest voor jong en oud te maken. Als voorloper van het grote spektakel Baas van Venray op zaterdag 16 september lanceert de organisatie van dit evenement een voorproefje met twee activiteiten op het Henseniusplein. Koppels op klompen, en aan elkaar vastgebonden, worden in een klompenrace uitgedaagd om een parcours op het plein in een zo snel mogelijke tijd af te leggen. Daarnaast kan iedereen deelnemen aan het bekende Dokter Bibberspel. Wie heeft er een vaste hand en houdt zijn zenuwen in bedwang om dit spel tot een goed einde te brengen?

"In het klein wordt een tipje van de sluier opgelicht wat de mensen kunnen verwachten tijdens Baas van Venray later dit jaar", zegt pr-dame Gerrie Peeters van het Oranjecomité. Een tweede nieuwe activiteit is de winkelierswedstrijd met als uitdaging: welke ondernemer versiert zijn of haar etalage in hartje Venray het mooiste? De winnaar ontvangt de nieuwe wisseltrofee, beschikbaar gesteld door nieuwsblad Peel en Maas, en een oorkonde. Daarnaast worden de straten in het centrum op een feestelijke wijze versierd. Peeters: "Op alle mogelijke manieren proberen we sfeer te creëren. We hopen dan ook dat de ondernemers de handschoen oppakken en massaal hun etalage versieren."