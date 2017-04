Watertappunt voor wandelaars

Een wandeling maken op de singels van Venray is populair. Dagelijks lopen vele wandelaars deze route van ruim 5 kilometer. Venray Bloeit wil deze wandelaars graag ondersteunen met een watertappunt.

Sinds donderdag 6 april is een openbaar drinkwatertappunt in gebruik genomen. Het kraanwater van WML is van dusdanig hoge kwaliteit dat het een duurzaam alternatief is voor flessenwater. Wandelaars kunnen eenvoudig hun bidon of flesje eronder zetten en het vullen met schoon kraanwater. Het nieuwe watertappunt is gelegen bij de stretchtoestellen aan de Westsingel tegenover zwembad De Sprank.