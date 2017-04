Goede Doelen Venray 2017

Goede Doelen Venray houdt de jaarlijkse gezamenlijke collecte in Venray.

De eerste keer in 2016 was een groot succes. In Venray werd ruim 61.400 euro opgehaald voor zestien goede doelen. De nieuw ronde van de gezamenlijke collecte wordt gehouden van dinsdag 18 tot zaterdag 22 april. De inwoners ontvangen in de week vóór 18 april een brief, waarin aangegeven kan worden welke goede doelen ze willen steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een machtiging of voor de schenking van een contant bedrag in de bijgevoegde retourenvelop. De envelop wordt een week later weer opgehaald. Op deze manier blijft de ondersteuning van goede doelen niet alleen mogelijk, maar wordt deze ook gemakkelijker en veiliger. En er komen minder collectanten aan de deur. De goede doelen die deelnemen in Venray zijn: Nederlandse Hartstichting, Longfonds, Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Hersenstichting, Nederlands Brandwondenstichting, Nierstichting, Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds, Reumafonds, Amnesty International, Prinses Beatrix Spierfonds, Nationaal fonds kinderhulp, Maag Lever Darm stichting, MS fonds en het fonds Verstandelijk Gehandicapten.

De collectant is te herkennen aan een emmer die voorzien is van het logo van Goede Doelen Venray. De collectant kan zich legitimeren met een ID-kaart van Goede Doelen Venray. Collectant misgelopen? Dan kan de envelop tot 28 april worden afgegeven bij de Rabobank aan het Schouwburgplein 13. De gegevens van de collecte, organisatie en opbrengst zijn openbaar. Zie daarvoor www.goededoelenvenray.nl.