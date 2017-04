Op het St. Annaterrein in Venray wordt op tweede paasdag maandag 17 april van 11.00 tot 15.00 uur een lammetjesdag gehouden door de Stichting Loobeek.

Belangstellenden kunnen er voor vijf euro een lammetje adopteren. Met het geld wordt de stichting ondersteund. In ruil voor de bijdrage wordt een foto van de adoptant samen met zijn of haar lammetje gemaakt. Herder Jan is ook aanwezig. Er kan tevens een minispeurtocht gelopen worden.