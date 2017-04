Aan de slag voor gezonde jeugd

Elke twee maanden zet een andere organisatie de spotlights op haar acties om jongeren op gezond gewicht te krijgen en houden. Sinds 28 maart is het de beurt aan de PLUS Judith en Guido van Dijck in Landweert. Zij namen het bordje over van Geurt Clevers van basisschool de Klimboom.

Tijdens de startbijeenkomst van Jongeren op gezond gewicht (JOGG) Venray, in juni 2016, ontstond het idee om het JOGG-gemeentenaambord telkens door te geven aan een andere organisatie. Zo krijgt elke twee maanden een organisatie de kans om aandacht te geven aan haar acties om jongeren op gezond gewicht te krijgen en te houden. Denk daarbij aan acties als het (meer) eten van groente, sport- en beweegactiviteiten, informatieavonden en voorlichting met betrekking tot gezonde voeding. Ondertussen is het bordje al bij Agrarische Kinderopvang de Mukkenstal, de GGD en bij basisschool de Klimboom geweest.

De komende twee maanden besteedt de PLUS Judith en Guido van Dijck extra aandacht aan onder meer het eten van groenten, het drinken van water en bewegen. "Aandacht voor gezonde voeding is niet zo moeilijk, maar dan moet je wel weten waar je op moeten letten en welke artikelen gezond zijn om te gebruiken. Wij kunnen daar bij helpen", aldus Guido van Dijck, eigenaar van de PLUS. Voor het personeel staat er dagelijks vers fruit klaar in de kantine waar ze onbeperkt van kunnen eten. Gezonde medewerkers zijn fitte medewerkers, dus het is belangrijk om hieraan extra aandacht te besteden op de werkvloer. Guido van Dijck bruist van de ideeën om mee te werken aan het creëren van een gezonde omgeving voor de Venrayse jeugd. Zo heeft hij voor de overhandiging van het bordje T-shirts laten maken met daarop de groenten uit de themacampagne 'Groente…zet je tanden erin'.

Op maandag 29 mei 2017 wordt het bordje overgedragen aan de volgende partner. JOGG-Venray is onderdeel van Venray Beweegt. Het is één van de sporen om kinderen en ouders te stimuleren tot een gezondere leefstijl. Iedereen die geïnteresseerd is om aan te haken, kan deelnemen aan de JOGG-estafette. Aanmelden of meer informatie? Kijk dan op www.venraybeweegt.nl of stuurt een mail aan info@venraybeweegt.nl.