Ontmoetingsbijeenkomst vluchtelingen 'groot succes'

De bijeenkomst van en voor nieuwe Venraynaren met een verblijfsvergunning en inwoners van Venray die hen een warm hart toedragen 'is een groot succes geworden'. Dat meldt de organiserende werkgroep Vluchtelingen welkom in Venray.

Meer dan 175 mensen bezochten vrijdagavond MFC Brukske, waar muziek, dans en hapjes zorgden voor een feestelijke sfeer. Veel werd er met elkaar gesproken en gelachen. De avond werd geopend door burgemeester Hans Gilissen en jeugdprins Jonas met zijn adjudanten Ruben en Bilal van D'n Hazekeutel. Dit laatste trio zette vervolgens de hele zaal in beweging door voor te gaan in de polonaise. Syrische en Eritrese muziek zorgde ook later op de avond voor de nodige beweging op de dansvloer. Onder meer het voltallige college van B en W, de imam van de Turkse moskee, de dominee en de deken waren aanwezig. Op vrijdag 7 april staat de volgende ontmoetingsbijeenkomst gepland.