Actie om grond terug te vorderen

De gemeente gaat optreden tegen 90 adressen die onrechtmatig gemeentegrond in bezit hebben. Als de bewoners de groen- of reststroken niet willen kopen of huren, dan wordt de grond teruggevorderd.

Desnoods wordt de rechter ingeschakeld om aan de illegale situatie een einde te maken. De gemeente verwacht dat bij 10 procent van de gevallen de gang naar de rechter nodig is. Het illegaal in bezit nemen van gemeentegrond komt op veel grotere schaal voor dan aanvankelijk werd gedacht. De verkoopactie van vorig jaar leverde niet het gewenste resultaat op. Negentig adressen willen de grond niet kopen of hebben niet gereageerd op het verzoek. Daarnaast zijn er nog 56 andere gevallen waarbij de situatie niet helemaal duidelijk is of waarbij de bewoners een beroep op verjaring hebben gedaan. Na twintig jaar wordt de bezitter automatisch eigenaar van de grond. Voor de afhandeling van de 90 adressen is 28.000 euro geraamd. Om de 56 andere illegale situaties te onderzoeken is 17.255 euro nodig. De gemeenteraad wordt hiervoor gevraagd 45.255 euro te betalen uit de post onvoorzien.