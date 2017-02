Inzamelactie DE-koffiepunten

Voedselbank Noord-Limburg houdt samen met Lionsclub Venray Peelparel een Douwe Egberts-waardepuntenactie.

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks aanvullend voedselpakket. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd. Lionsclub helpt de Voedselbank met het inzamelen van Douwe Egberts-waardepunten. De ingeleverde punten worden verzilverd voor pakken koffie en die worden gedoneerd aan de Voedselbank. De waardepunten, bij voorkeur geteld, mogen de hele maand februari worden ingeleverd bij Albert Heijn, Jan Linders, Plus Judith en Guido van Dijck, Bakkerij van Gassel, Rooiboek en Primera Cuypers in Venray, bij Jan Linders Tienray en Jumbo Wanssum.