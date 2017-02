Samenwerking VIA VVV en Venray Beweegt

VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, gaat de komende twee jaar samen met Venray Beweegt, onderdeel van de gemeente Venray, maatschappelijke projecten opzetten in Venray. Sport is hierbij het belangrijkste middel. Woensdag is de samenwerking officieel beklonken door wethouder Lucien Peeters, VVV- Venlo-directeur Marco Bogers en Peter Broekmans, voorzitter van VIA VVV.

Concreet houdt de samenwerking onder andere in dat Ankie Billekens, projectleider van VIA VVV, het team van Venray Beweegt gaat versterken. Zij gaat helpen om VIA VVV-projecten, die zich in de regio al bewezen hebben, mee op te zetten in Venray. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de lokale behoeftes en de uitgangspunten van het plan Venray Beweegt 2016-2019.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.