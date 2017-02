Lucien Peeters naar Noorwegen

Wethouder Lucien Peeters neemt van 7 tot 10 maart deel aan een studiereis naar Noorwegen. Het thema is zorg en welzijn.

Het doel van de reis is om meer kennis te krijgen over uitdagingen en innovaties in de zorgsector. Noorwegen heeft al veel eerder de grote omslag gemaakt die in 2015 in Nederland van de grond kwam. Behandelingen en revalidatie vinden meer thuis plaats en verzorgingshuizen worden ontmanteld. Het programma bestaat uit bezoeken aan bedrijven en instellingen en ontmoetingen met Noorse collega's. De dienstreis kost 2.750 euro.