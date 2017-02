Venray van toen in teken carnaval 1960

Op Peel en Maas TV is zaterdag 4 februari een nieuwe uitzending van het programma Venray van toen te zien. Aanvang: 19.00 uur (herhaling om het uur tot en met zondag 18.00 uur).

In deze uitzending van Venray van toen gaan we terug naar de viering van carnaval in 1960 in Venray, met prins Martin van den Munckhof aan het roer. Dit programma wordt ingeleid door presentator Paul Rutten. Dit programma komt tot stand door een samenwerking tussen Sinvid Mediamakers en Peel en Maas TV.