Nieuw stadspark in april klaar

Als sluitstuk van de herontwikkeling van het Mgr. Goumansplein wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van het stadspark. Dit is gebied tussen de nieuwbouw en de Grote Kerk.

Het voetpad tussen gemeentehuis en kerk is buiten gebruik. De ijzeren poort bij het Kerkpad is afgesloten. Eind april worden het nieuwe stadspark en de andere openbare ruimte rondom de nieuwbouw opgeleverd. Met een klankbordgroep is het inrichtingsplan, met straatmeubilair en verlichting, opgesteld. Het museum, onderdeel van de nieuwbouw, is door de gemeente gekocht voor 1.150.000 euro. Vlak voor de jaarwisseling is het gebouw opgeleverd. De gemeente verhuurt het museum aan de stichting Paviljoen Borggraaf. Het oude museum 't Freulekeshuus kan nu gaan verhuizen.