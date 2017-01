Winkelcentrum Brukske vertraagd

De bouw van het nieuwe winkelcentrum in de wijk Brukske heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Er zijn drie bezwaarschriften tegen de vergunning ingediend.

De gemeente verwacht dat in februari de omgevingsvergunning toch verleend kan worden aan eigenaar Jumbo Vastgoed. Als de bezwaarmakers in beroep gaan, dan kan het uitstel nog langer duren. De planning is dat in april de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond worden afgerond. Daarna zal direct de bouw van het winkelcentrum van start gaan. De oplevering staat gepland voor eind 2018.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.