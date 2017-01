Prominente plek Venray tijdens Freedom Ride

Op Nationale Bevrijdingsdag 5 mei 2017 vindt de tweede editie van de Freedom Ride plaats. Onder de noemer 'Fietsen in Vrijheid' rijden wielrenners en schaatsers van de professionele ploeg Team LottoNL-Jumbo, samen met wielertoeristen, een route van ongeveer 120 kilometer door Limburg. Daarnaast is het mogelijk deze afstand of de kortere versie van 80 kilometer individueel af te leggen. De Freedom Ride doet dit jaar meerdere plekken in de gemeente Venray aan.

De Freedom Ride is een gezamenlijk initiatief van Team LottoNL-Jumbo, het V-fonds en de Stichting Liberation Route Europe. Een gedeelte van het parcours gaat over de internationale bevrijdingsroute 'Liberation Route Europe'. Onderweg worden iconen van deze route aangedaan, zoals de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn en het Oorlogsmuseum in Overloon. De gemeente Venray krijgt een prominente plek in de Freedom Ride 2017. De Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn fungeert als zogeheten hoofdstop. Op de begraafplaats worden toespraken gehouden en wordt een moment van bezinning in acht genomen. Ook de Luitenant Generaal Bestkazerne is onderdeel van het parcours. Deelnemers fietsen er op 5 mei over de start- en landingsbaan. Tot slot is het centrum van Venray eveneens opgenomen in het routeboek.