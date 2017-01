De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) gaat met vrijwilligers zaterdag 18 februari fruitbomen snoeien in De Blakt, tussen Oirlo en Venray. Meedoen kost niets en het IKL zorgt voor gereedschap en begeleiding.

Het IKL zorgt in opdracht van de gemeente Venray voor het onderhoud van de fruitbomen die in het gebied zijn aangeplant. Fruitbomen moeten regelmatig worden gesnoeid om ze in de gewenste vorm te krijgen en te zorgen dat de bomen veel vruchten dragen. De verschillende fruitbomen vragen soms een eigen manier van snoeien. Een appelboom wordt anders gesnoeid dan een perenboom. Het IKL zet zich al 34 jaar in voor het behoud van landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg. IKL doet dat werk voor een deel met de hulp van zevenduizend vrijwilligers.

De snoeidag begint om 09.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Wie wil meedoen kan zich aanmelden via ikl@ikl-limburg.nl onder vermelding van 'snoeiactiviteit De Blakt'. Vermeld bij aanmelding ook adres en telefoonnummer.