Dit jaar visie op veehouderij

Er komt voor eind dit jaar een visie op de veehouderij in de gemeente Venray. Het is de belangrijkste van de tien aanbevelingen die voortkomen uit de dialoog die in juni 2015 werd gehouden.

Het college heeft er 60.000 euro voor uitgetrokken. Er is externe hulp nodig om te komen tot een visie als toekomstperspectief voor de intensieve veehouderij. Het draait om een goede balans tussen de veehouderijsector en de leefomgeving. Tijdens de dialoog werd een heldere toekomstvisie gemist. Zowel voor ondernemers als voor omwonenden is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen. Zo veel mogelijk belanghebbenden mogen interactief meepraten over de visie. Die dient straks als een koers voor de komende tien jaar.