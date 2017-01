Dit jaar zorgproef in wijk Landweert

In de Venrayse wijk Landweert en in Tegelen wordt dit jaar een pilot gehouden voor een betere samenwerking in de zorg. De startbijeenkomst is op donderdag 9 februari, van 14.30 tot 16.00 uur, in wijkcentrum 't Stekske aan de Kruidenlaan in Landweert.

Zorgaanbieders en gemeenten willen nauwer samenwerken. Met als doel nieuwe of andere oplossingen te vinden die beter passen bij de vragen van inwoners. Waardoor mensen langer thuis wonen en stijgende zorgkosten opgevangen kunnen worden. In de praktijk komt het voor dat patiënten hun verhaal bij meerdere instanties moeten doen. Dat moet voorkomen worden. Instanties moeten informatie uitwisselen om beter van elkaar op de hoogte te zijn. Het werkt efficiënter als de behandeling in onderling overleg plaatsvindt. Daarvoor is een goede afstemming tussen wijkverpleegkundigen, de huisartsenpraktijken en de gemeente cruciaal. In Venray is die verbinding de afgelopen jaren al gemaakt. Maar het kan nog beter. Dat is de reden dat de aanbieders van verpleging en verzorging, Cohesie huisartsenzorg, VGZ en de gemeenten de handen ineen hebben geslagen.