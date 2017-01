Nieuwe start- en finishlocatie fietsvierdaagse

De Venrayse fietsvierdaagse start en finisht in 2017 en 2018 niet bij sporthal De Wetteling, maar bij hotel, conferentie- en partycentrum De Witte Hoeve in Venray. Dat heeft de organisatie van het populaire fietsfestijn begin deze week officieel bekendgemaakt.

De reden voor de locatiewisseling is simpel, zegt pr-man Michel Thomassen. "De sporthal die wij voor de fietsvierdaagse gebruikten, krijgt een nieuwe vloer en is tijdens de editie 2017 niet inzetbaar. En de andere sporthal is veel te groot voor ons. Daarbij komt dat het voor onze vrijwilligers ook altijd een hele klus is om de sporthal af te dekken met vloerbedekking en in te richten met tafels en stoelen. Dat hoeft in De Witte Hoeve niet."

