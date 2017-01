Winnaars Raadselige Roos

In de raadzaal van het gemeentehuis werden zondag de prijzen uitgereikt van de schrijfwedstrijd Raadselige Roos, waaraan dit jaar 63 schrijvers deelnamen, met een totaalaantal inzendingen van 72.

De eerste prijs in de categorie poëzie was dit jaar voor Jan van de Ven uit Uden voor zijn gedicht Boerenziel. De tweede en derde prijs waren voor Piet Tunnesen uit Gennep met Uitvliegen en Stan Mooij uit Breugel met Op eigen vleugels. Melis van den Hoek uit Goes won de BIJ-prijs (publieksprijs) voor zijn gedicht grindpad. In de categorie proza won Erik van Ophoven uit Bemmel de eerste prijs met zijn verhaal Op het einde de waarheid…, de tweede prijs was voor Annemieke Soethout-Roodenburg uit Nuenen voor haar verhaal Een ongewone ontmoeting en de derde prijs ging naar Willy Driessen-Senders voor De uitnodiging. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Hans Gilissen.

De winnaars werden volop voor het voetlicht gehaald. In een gesprek aan de Tafel van de Roos werd met hen - onder leiding van Stan Verhaag - van gedachten gewisseld. Onder andere over hun schrijverschap, de wedstrijd, hun motivatie om mee te doen en het thema Vliegen op eigen vleugels. Bovendien kreeg het beeldend werk, dat erbij uitgezocht is uit de inbreng van de cursisten van Kunstencentrum Jerusalem, hierbij aandacht. Bij dit gesprek aan de Tafel van de Roos was tevens een afvaardiging van de jury's betrokken.