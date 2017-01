PvdA-Limburg test nieuwe OV-concessie

Op zaterdag 21 januari gaat PvdA Limburg de nieuwe OV-concessie testen.

Aleida Berghorst, Statenlid voor de PvdA in het Limburgs parlement en woordvoerder mobiliteit, gaat met de bus kriskras door Limburg. Onderweg stapt zij regelmatig uit om poolshoogte te nemen bij haltes en buslijnen die eerder per mail of via Facebook zijn genomineerd. Als er nergens een aansluiting gemist wordt, dan duur de reis ongeveer 15 uur en de route doorkruist 55 Limburgse dorpen en steden. Met de actie wil PvdA Limburg ervaren hoe de nieuwe OV-concessie in diverse delen van Limburg bevalt. Daarbij is aandacht voor klachten, maar er is ook aandacht voor de positieve veranderingen van de nieuwe OV-concessie, denk bijvoorbeeld aan de elektrische bussen.

In de route van de ROODtrip kan de verdwenen halte Ysselsteynseweg in Ysselsteyn niet ontbreken. Sinds de nieuwe OV-concessie kunnen inwoners van Ysselsteyn niet meer opstappen aan de Ysselsteynseweg, maar moeten zij opstappen aan de rijksweg. Voor veel inwoner betekent dit dat ze verder moeten lopen, over een weg deels zonder stoep en zonder verlichting. Reden genoeg voor Aleida om zelf op locatie een kijkje te nemen en samen met PvdA-burgercommissielid en kandidaat-Tweede Kamerlid Ivonne Voigt uit Venray een wandeling te maken van de 'nieuwe' naar de oude halte. Ze stappen om 20.35 uur uit bij de bushalte aan de rijksweg in Ysselsteyn. Om 21.24 uur stappen zij op de bus terug naar Venray, om daar aan de laatste etappe van de ROODtrip te beginnen.