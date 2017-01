IVN Geijsteren-Venray houdt op maandag 23 januari een lezing over ganzen.

De lezing start om 20.00 uur in zaal De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Berend Voslamber. In Nederland komen zo'n vijftien ganzensoorten voor. Hoe al die soorten uit elkaar te houden? Waar op te letten? Voslamber, die al sinds de jaren'80 onderzoek doet naar ganzen, gaat in op de soortherkenning, maar ook op het onderscheid tussen jonge en oude vogels. Bij de meeste soorten ganzen zijn de jonge vogels in de eerste winter namelijk goed te onderscheiden van de volwassen dieren. Daarnaast wordt ingegaan op de herkomst van de verschillende soorten.