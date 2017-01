Expositie '300 jaar Verdrag over de Peel' in gemeentehuis

'300 jaar Verdrag over de Peel', expositie in het gemeentehuis.

Eind 2016 was het 300 jaar geleden dat in Venlo een verdrag werd gesloten dat een einde maakte aan een eeuwenlange ruzie tussen Venray en de Brabantse buurgemeenten over de grenzen in de Peel.

De lijn die toen getrokken werd, is nog altijd de huidige provinciegrens tussen Limburg en Noord-Brabant. Over deze roerige periode in onze streek is er in de maanden januari en februari een tentoonstelling in het gemeentehuis van Venray. De tentoonstelling kan bezocht worden tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in maanden januari en februari 2017. Het boekje dat bij de expositie hoort is gratis. De reizende tentoonstelling is een initiatief van het Museum Klok en Peel, de Commissie Peelgrenzen 1716 en het Gemeentearchief Venray.

Donderdag op de gemeentepagina in Peel en Maas meer informatie over de expositie.