Vrijwilligerscafé van start

Match voor vrijwilligers houdt vanaf donderdag 26 januari elke maand een vrijwilligerscafé.

De eerste bijeenkomst, die wordt geopend door wethouder Lucien Peeters, begint om 10.00 uur in De Baank in Leunen. Het thema is Waardering voor vrijwilligers. Dan staat niet alleen de waardering van vrijwilligers centraal, maar ook vertellen de vrijwilligers hoe zij in Leunen Wmo-activiteiten hebben georganiseerd. De vrijwilligers delen tips en daarnaast sluit ook een aantal gasten op ludieke manier aan bij dit thema. Iedereen die vrijwilligerswerk doet in de gemeente Venray is van harte welkom bij het vrijwilligerscafé. Het vrijwilligerscafé wordt telkens op een andere plek in de gemeente Venray gehouden. En telkens staat er ook een ander thema centraal. Het idee is: in een gezellige, relaxte sfeer netwerken met andere vrijwilligers en er ook nog iets van opsteken.