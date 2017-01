Gedeputeerde bezoekt BurgerTop Venray

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP) is aanwezig op de BurgerTop op 28 januari in Evementenhal Venray.

De provincie ziet Venray als pilot en wil leren van de BurgerTop. Het hoofdaandachtsgebied van de gedeputeerde Van Rijnsbergen is Werk en Welzijn, waar het onderwerp burgerparticipatie onderdeel van uitmaakt. 'Gedeputeerde Van Rijnsbergen zal in Venray tijdens de opening kort het woord richten tot de burgers van Venray. Niet omdat de BurgerTop een politieke lading kent of krijgt, maar wel omdat zij het geweldig vindt dat burgers hun stem laten horen en mee willen denken en doen om zo een mooie toekomst voor Venray te borgen', meldt de organisatie in een persbericht. De BurgerTop is toegankelijk voor iedere burger van Venray, vanaf 10 jaar. Aanmelden via de website www.burgertopvenray.nl.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.