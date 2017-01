Deurneseweg: werk in twee fases

De verbetering van de provinciale Deurneseweg (N270) gebeurt de komende jaren in twee etappes.

De eerste fase is het wegdeel tussen Oostrum en Intratuin. Het telt vijf onderdelen (viaduct Leunseweg, rotonde Evenementenhal, fietspad Oostrum-station, toe- en afritten A73 en landbouwroute) die worden uitgevoerd in 2018 en 2019. De tweede fase komt vanaf 2020 aan de beurt. Dit is het wegvak tussen Intratuin en de provinciegrens bij Ysselsteyn en de Wanssumseweg tussen Oostrum en Wanssum. Op beide trajecten blijft landbouwverkeer wel toegestaan. Er wordt geen extra parallelweg aangelegd. Wel komen er diverse parkeerhavens. In Wanssum sluit de gerenoveerde N270 straks aan op de nieuwe rondweg die eind 2020 wordt geopend.