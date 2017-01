Derde plek voor pannenkoekenbakker Edwin Hollanders op NK

Edwin Hollanders van pannenkoekenhuis De Perdstal in Venray is donderdag met zijn creatie Magic Pumpkin Sensation derde geworden bij het Nederlands kampioenschap pannenkoekenbakken.

De finale vond plaats tijdens de vakbeurs Horecava 2017 in Amsterdam. Ook over die pannenkoek met groenten van Hollanders was de vakjury zeer te spreken: 'Pompoen zowel als topping als in het beslag laten terugkomen levert een heerlijke smaakcombinatie op'. Rob Weijers van De Heikamp uit Ruurlo bakte 'de lekkerste, spannendste en origineelste groenten pannenkoek van Nederland' van de vijftien finalisten en werd hiervoor als Nederlands kampioen onder meer beloond met de Gouden Koekenpan, een beker en een waardecheque. De tweede plaats was voor Bas van Zoggel van pannenkoekrestaurant Den Tol uit Velp. De vierde editie van dit NK had als thema pannenkoeken met groenten.