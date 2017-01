Winterpret Venray geslaagd

Afgelopen zondag was de laatste dag van de editie Winterpret 2016-2017. De organisatie kijkt terug op drie goed verlopen weken.



In totaal hebben er naar schatting zo'n 8.000 bezoekers op het ijs gestaan. Onder hen waren maar liefst 1.900 kinderen die deelnamen aan het schoolschaatsen. Hoeveel bezoekers er precies zijn geweest, kan de stichting pas zeggen als alles is afgerond en doorgerekend. 'Een nieuwe element, het curlen voor bedrijven, gaat in de editie 2017-2018 zeker terugkomen', meldt de Stichting Winterpret Venray. Donderdag in Peel en Maas meer informatie. Hieronder nog een aantal foto's van Rikus ten Brücke van de laatste schaatsdag én de finale van het curlen voor bedrijven.