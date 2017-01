Stemmen op RooyNet

RooyNet heeft zich aangemeld voor de Geschiedenis Online Prijs onder de noemer 'Het digitaal geheugen van de gemeente Venray'.

Daarmee dingt RooyNet mee naar de nominatie voor dé prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse historische website of app van het afgelopen jaar. De concurrentie is groot, want liefst 163 aanmeldingen uit het hele land ambiëren eveneens de beste te zijn en de jury zal het dan ook niet gemakkelijk krijgen. De wedstrijd bestaat uit twee onderdelen: de Geschiedenis Online Juryprijs en de Geschiedenis Online Publieksprijs. De Venrayse historische website dingt ook mee naar de Geschiedenis Online Publieksprijs.

Stemmen kan vanaf maandag 9 januari 2017 tot uiterlijk 9 februari via de website www.geschiedenisonlineprijs.nl. Maar stemmen kan ook via de website www.rooynet.nl, waar een speciale stembutton is aangemaakt. Per e-mailadres kan op meerdere websites of apps worden gestemd, maar slechts één keer op een bepaalde website of app. Elke uitgebrachte stem moet bevestigd worden. Vanaf 23 januari wordt wekelijks de top 20 van de publieksprijs, in willekeurige volgorde, bekendgemaakt.