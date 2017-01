Politie waarschuwt voor babbeltruc

De politie Venray-Gennep waarschuwt voor personen die, met name bij oudere mensen, onder valse voorwendselen proberen binnen te komen. Veel ouderen zijn de dupe van de babbeltruc.

Bij de politie in Venray meldde zich een inwoonster van 85 jaar die donderdagavond een voor haar onbekende vrouw aan haar deur kreeg. De vrouw vertelde dat ze voor de thuiszorg kwam controleren. Ze kreeg van de 85-jarige vervolgens toegang tot haar woning, maar voor zover bekend is er tijdens haar bezoek niets ontvreemd. 'Ook in het bewakingsgebied van de politie basiseenheid Horst - Peel en Maas hebben zich donderdagavond soortgelijke feiten voorgedaan', meldt de politie Venray-Gennep op Facebook. Diefstal door een babbeltruc komt volgens de politie steeds vaker voor. 'Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen'.