Goesting en Jacobs Dakbedekkingen winnaars ondernemersprijzen

Proeflokaal Goesting heeft donderdagavond tijdens de uitreiking van de Venrayse ondernemersprijzen in de vernieuwde en bomvolle Schouwburg Venray de Loek Nelissenprijs gewonnen. "Dit hebben we niet aan zien komen", zei eigenaar Gijs Schapendonk in een eerste reactie. "Dit is een bekroning van het werk van ons hele team." Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum van Roel en Marjoke Jacobs ging aan de haal met de Rabobank Publieksprijs.