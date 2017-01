Lichaam vermiste Venraynaar gevonden

Donderdagmorgen rond 10.30 uur is in de Maas bij Bergen het lichaam aangetroffen van de sinds december vermiste Herman Philipsen (76) uit Venray. Dat heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

De politie sluit uit dat er sprake is van een misdrijf. De familie van de man is inmiddels geïnformeerd. Het politieonderzoek naar zijn vermissing is hiermee afgesloten. De Venraynaar werd op maandag 12 december rond 7.30 uur voor het laatst gezien toen hij met zijn elektrische fiets over de rotonde Noordsingel-Raadhuisstraat in Venray fietste.