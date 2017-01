De verbouwing van de Venrayse schouwburg nadert zijn voltooiing.

Tijdens de nieuwjaarsnacht is de geheel vernieuwde foyer al in gebruik genomen. Donderdagavond (vanavond) worden de Venrayse ondernemersprijzen in de grote zaal uitgereikt. "Een metamorfose van theater naar huiskamer", zegt directeur Paul Franssen.

