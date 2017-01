IJsbaan Venray: 5000 bezoekers

De ijsbaan in hartje Venray blijft populair.

Het ijsfestijn ging op 16 december van start. De schaatsbaan staat nog tot en met zondag 8 januari op het Schouwburgplein en trok in de afgelopen twee weken zo'n 5000 bezoekers. In de laatste week van de ijsbaan staan het discoschaatsen en de finale van het curlen op het programma. Het discoschaatsen begint op zaterdag 7 januari om 19.00 uur. Op zondag 8 januari om 15.00 uur start de finale van de curlingcompetitie voor bedrijven. Donderdag in Peel en Maas meer informatie over het programma van de komende dagen. Of kijk op de website www.winterpretvenray.nl.