Inpakwinkel in winkelcentrum een succes

De inpakwinkel was dit jaar gevestigd aan de Passage 12 in Venray.

In de Venray Bloeit-inpakwinkel zijn rondom de feestdagen in december bijna 1000 cadeaus ingepakt.

De winkel is een initiatief, opgepikt door Venray Bloeit, dat geheel door vrijwilligers wordt gerund. André Tonen, voorzitter van de stichting Venray Bloeit: "Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers. We willen bij dezen de vrijwilligers dan ook enorm bedanken. Volgend jaar is de inpakwinkel er weer. Dan gaan we voor meer dan 1000 pakjes!"

De inpakwinkel was dit jaar ingericht in het pand aan de Passage 12. Bezoekers aan het centrum van Venray konden in de inpakwinkel hun aangekochte cadeaus gratis in laten pakken tegen inlevering van de 'inpakbon'. Deze bon werd door winkeliers in het centrum aan klanten meegegeven die artikelen bij hen in de winkel kochten.