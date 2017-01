Taxatiedag Arie Molendijk in Venray

Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt donderdag 12 januari van 13.00 tot 16.00 uur naar hotel De Zwaan aan de Grote Markt 4 in Venray om oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten.

Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto's, ansichtkaarten en albums zijn welkom. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Molendijk geeft graag deskundig advies met betrekking tot restauratie van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels.

Tevens geeft hij advies voor verkoop en inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Inmiddels heeft Molendijk reeds meer dan 1500 taxatiedagen op zijn naam staan en dat is vorig jaar in de Stadsbibliotheek van Rotterdam gevierd.