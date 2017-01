Nieuwe bestuursleden Schouwburg Venray

Per 1 januari 2017 is het bestuur van Schouwburg Venray met twee nieuwe leden weer op volle sterkte. De Raad van Bestuur wordt nu gevormd door voorzitter Hay Freriks (ervaren (onderwijs)bestuurder), Teun den Dekker (Leisure & Hospitality-professional) en Marita Muller (communicatieprofessional). In de loop van het jaar zal dit bestuur transformeren naar een Raad van Toezicht.