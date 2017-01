Eerste JongerenBurgerTop in Venray

Op woensdag 11 januari vindt de eerste JongerenBurgerTop van Nederland plaats op het Raayland College in Venray. Ruim 80 leerlingen, enkele leerkrachten en docenten gaan die dag met elkaar in gesprek. De JongerenBurgerTop is bedoeld om jongeren actief mee te laten denken en te laten participeren in hun omgeving.

De leerlingen, leerkrachten en docenten komen uit de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze top verzamelen jongeren van 9 tot 16 jaar zich om na te denken over hoe zij vanuit hun eigen burgerschap bij kunnen dragen aan het Venray in de toekomst. Zij gaan concrete, nieuwe voorstellen maken voor de toekomst van Venray. De initiatieven vanuit de JongerenBurgerTop worden meegenomen naar de BurgerTop Venray op 28 januari in de Evenementenhal.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie over zowel JongerenBurgerTop als BurgerTop Venray.