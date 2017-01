'De beste wensen voor 2017', 'Gelukkig nieuwjaar' en 'Een gezond 2017'.

Dit waren ook in de bomvolle horecagelegenheden in Venray op nieuwjaarsdag ongetwijfeld de vaakst uitgesproken nieuwjaarswensen. Wensen die je de eerste dagen van 2017, naast goede voornemens als afvallen, stoppen met roken en/of meer tijd aan je naaste familie besteden, zeker nog vaak genoeg gaat horen en gebruiken. Ook in café Hulsman in hartje Venray was het zondag, op de eerste dag van 2017, traditioneel ontzettend druk. Het nieuwe jaar werd zingend, dansend, drinkend en dus feestend ingeluid…