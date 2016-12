Venray van toen: vastelaovend 1950

Venray van toen staat op 7 januari in het teken van vastelaovend 1950 in Venray.

Op Peel en Maas TV is zaterdag 7 januari de vijftigste uitzending van Venray van toen te zien. Sinvid Mediamakers startte in 2012 in samenwerking met Peel en Maas TV met het produceren van dit historische tv-programma Venray.

Nagenoeg alle intro's van de uitzendingen zijn aangekondigd door presentator Paul Rutten. Vandaag de dag is Sjang Vollenberg de vast tekstspreker. De komende uitzending staat in het teken van de vastelaovend in 1950, als prins Jan Tillemans de Piëlhazen en Piëlhazinnen van Rooj aanvoert. Unieke beelden laten zien hoe destijds de nieuwe prins werd gepresenteerd. Na de eerste uitzending, zaterdagavond om 19.00 uur, wordt het programma elk uur herhaald tot en met zondag 8 januari 18.00 uur.