Vuurwerkverkoop van start

Het einde van het jaar is een traditioneel drukke tijd voor de politie. Zo ook in Venray, waar met man en macht wordt gewerkt om de vuurwerkoverlast zo minimaal mogelijk te houden. Hoofdagente Anne van Wanroij: "De overlast is flink, maar vooralsnog niet meer dan andere jaren."

De vuurwerkverkoop is donderdagmorgen om 8:00 uur van start gegaan. Met name siervuurwerk is en blijft populair, zegt bedrijfsleider Bas van Rens van Intratuin Venray, die tevreden is over het aantal, vooral online, bestellingen. "Wij verwachten weer meer vuurwerk te verkopen dit jaar. Vanmorgen zijn er ook al heel veel jongeren geweest om hun knallers op te halen. Maar de trend dat er meer siervuurwerk wordt gekocht, zet zich ook dit jaar door. " De komende drie dagen kan er vuurwerk gekocht worden. Het afsteken mag alleen op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsmorgen 2.00 uur. Wie langer doorgaat riskeert een boete. Kinderen tot 16 jaar worden dan doorgestuurd naar bureau Halt.

Donderdag in Peel en Maas een 'vuurwerkinterview' met Anne van Wanroij van de Venrayse politie.