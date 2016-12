IJsbaan in teken Unicef

De ijsbaan op het Schouwburgplein in Venray staat donderdag(vandaag) helemaal in het teken van Unicef.

Iedereen kan op de schaatsbaan in het centrum op de foto met Oenny, het knuffelbeest van Unicef. Er kan natuurlijk een rondje met hem worden geschaatst. Daarnaast maken de schaatsers door het kopen van een gelukskoekje kans maken op een prijs. Er zijn handschoenen en mutsen van Unicef te koop en voor de dorst ook nog bidons. Met deze actie hoopt Unicef geld binnen te halen in de strijd tegen kinderarbeid in de cacao-industrie in Ivoorkust.