Glenn Sluijter kamerheer paus

De in Venray geboren en getogen Glenn Sluijter (24) werd onlangs benoemd tot kamerheer van de paus. "Het maakt me niet zoveel uit waar ik terechtkom, als ik maar kan bijdragen aan de maatschappij."

Sluijter is nog (net) geen 25 jaar, maar wel al opgenomen in 'het Vaticaan'. Als kamerheer van de paus is hij als het ware de rechterhand van Franciscus, het huidige hoofd van de katholieke kerk. "Ik adviseer hem onder meer over politieke zaken, geef briefings op voorhand van een bezoek, ontvang staatshoofden en begeleid hen naar de paus toe. En als de paus zou komen te overlijden, dan draag ik zijn baar." Een uiteenlopend takenpakket, dat Sluijter vanaf begin vorige maand voor onbepaalde tijd mag uitvoeren. "De officiële benoeming is levenslang. Hiervoor was ik al voor één jaar geïnstalleerd, als aspirant."

Donderdag in Peel en Maas een interview.