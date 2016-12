MMI Venray steunt nagellakactie Tijn

MMI Venray heeft tijdens de jaarlijkse kerstviering de landelijke actie 'Heel Holland Lakt' van de 6-jarige Tijn onder de aandacht gebracht.

Voor elk personeelslid dat de nagels liet lakken, doneerde MMI 25 euro aan de actie van Tijn. Dit bracht het mooie bedrag van 1.000 euro op. Tijn is ziek, hij heeft kanker en wordt niet meer beter. Zijn laatste wens was om zo veel mogelijk geld op te halen voor Serious Request. De dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende haalden vorige week tijdens hun verblijf in het Glazen Huis in Breda 8,7 miljoen euro op. De inzamelingsactie kreeg dit jaar een grote impuls door de actie van de doodzieke Tijn. De jongen met hersenstamkanker wilde 100 euro ophalen door middel van het lakken van nagels, maar haalde dus ruim 2,5 miljoen op. Heel Nederland was enkele dagen in de ban van de actie.