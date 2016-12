Peelparel steunt Sinterklaas

Sinterklaas was ook in 2016 geregeld in het centrum van Venray, samen met zijn pieten.

LC Venray Peelparel heeft de inmiddels alweer weken in Spanje vertoevende Sinterklaas verrast met een cadeau.

De vrouwelijke tak van de Venrayse Lionsclub roemt de inzet van het Sint Nicolaas Gilde Venray met al zijn vrijwilligers. Reden genoeg om het Sint Nicolaas Gilde Venray te verrassen met een cheque van 500 euro. Net als ieder jaar was Sinterklaas ook in 2016 weer volop in het centrum te vinden samen met zijn pieten. 'Een kinderfeest met een rijke traditie, wat al jaren geweldig wordt gevierd in Venray', aldus LC Venray Peelparel. LC Venray Peelparel is een serviceclub die bestaat uit een groep vrouwen in de leeftijd van 30 tot 70 jaar die goede doelen ondersteunt en zich lokaal en regionaal met name richt op projecten voor kinderen en vrouwen. Met het geld gaat het Sint Nicolaas Gilde Venray nieuwe kragen voor het pietengezelschap aanschaffen.