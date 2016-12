Reizende expositie over 60 jaar adoptie

In de kapel op het Annapark is een expositie over 60 jaar adoptie ingericht.

De reizende tentoonstelling over 60 jaar adoptie(wetgeving) in Nederland is donderdag 29 en vrijdag 30 december nog te bezichtigen in de kapel van zorginstelling Vincent van Gogh op het Annapark in Venray. De expositie wordt georganiseerd in het kader van 60 jaar adoptiewet in Nederland.

Het pop-upmuseum bestaat onder meer uit persoonlijke verhalen van jonge moeders die hun kind moesten afstaan, jongeren die pas op latere leeftijd te weten kwamen dat ze geadopteerd waren en ouders wier gezinswens in vervulling ging met een adoptie. De persoonlijke, veelal ook emotionele verhalen worden zowel in woord als in beeld (korte films) getoond. Daarnaast wordt aan de hand van een tijdbalk 60 jaar adoptie in Nederland in beeld gebracht. Het museum is een initiatief van Stichting Nazorg Adoptie, die ijvert voor een bij wet gereguleerde nazorg. De expositie is donderdag 29 december (13.00-17.00 uur) en vrijdag 30 december (13.00 tot 17.00 uur) nog te bezoeken. Entree: 5 euro. Meer informatie staat op de website www.60jaaradoptie.nl.